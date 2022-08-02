Как информирует «НБН», в посольстве Украины в Ливане сделали следующее заявление:

«Согласовав все с владельцами продукции в Украине на борту, а также чтобы избежать порчи ворованного ячменя и пшеничной муки и сохранения его в Ливане, Посольство Украины на территории Ливана предложило правительству этой страны купить вышеперечисленные товары. В частности, предложенная цена на муку пшеничную достигает 350 долларов за одну тонну, а ячменя – 180 долларов США за 1 тысячу килограмм».

Стоит отметить, что такие цены являются в два раза ниже, чем рыночные.

Напомним, ранее Ливан арестовал судно, которое пришло в их порт. На корабле был ворованный российскими оккупантами в Украине ячмень и пшеничная мука.

Ранее также сообщалось, что турецкая таможня также задержала судно с ворованным в Украине российскими оккупантами зерном.