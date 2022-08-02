Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Европейской правды», в Управлении по контролю за иностранными активами финансового ведомства Соединенных Штатов Америки сегодня, 2 августа, приняли решение и расширили «черный список» лиц из РФ, которые попадают под экономические ограничения. В частности, теперь в этом перечне есть место и для Алины Кабаевой.

Помимо того, под новый санкционный пакет попали и целый ряд коллаборантов России, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о гауляйтере Херсонской области Владимире Сальдо, так называемом «мэре» Мариуполя Константине Иващенко, а также Кирилле Стремоусове.

Известно также, что ограничения были введены и в отношении фонда, института и технопарка «Сколково». Совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев также попал под новые санкции США.

Добавим, что в перечне «черного списка» США (санкционного списка), попали также владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и само предприятие, бывший совладелец «Трубной металлургической компании» Пумпянский Дмитрий, а также сонователь «Еврохи», являющийся совладельцем аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко.