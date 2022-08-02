В инфляционном обзоре НБУ отмечается, что номинальные зарплаты в 2022 году упадут на 12%, вместе с тем реальные при учете инфляции – практически на 30%, информирует «НБН».

В недалеком будущем неутешительная тенденция изменится, поскольку уже в следующем году номинальные заработные платы увеличатся на 36,3%, а реальные – на 17,8%. Таким изменениям поспособствует восстановление экономического сектора и спрос на рабочую силу.

В Нацбанке прогнозируют, что через два года реальные зарплаты будут ниже довоенного уровня из-за инфляционных процессов и вырастут всего на 16,6%, в то время как номинальные – на 31,3%.

Ранее экономист Олег Нивьевский заявил, что украинцы станут беднее уже к концу года. По словам эксперта, в стране существенно вырастут цены, что безусловно негативно отразится на кошельках граждан.