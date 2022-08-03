Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, такое заявление озвучил генеральный директор компании Сорен Скоу.

Дословно из сообщения Скоу:

«Сейчас руководство нашей компании ведет переговорный процесс относительно продажи российского бизнеса. Согласно нашим ожиданиям, они завершатся относительно скоро».

Помимо прочего в компании Maersk утверждают, что в скором будущем ожидается снижение глобального спроса на контейнеры. Причиной тому стало перемещение меньшего количества контейнеров морскими водами за период второго квартала. Этому предшествовало ухудшение доверия потребителей, а также «пробки» в портах.

Дословно из заявления Скоу:

«Количество перевозок через моря стали меньшими, так как «пробки» в портах продолжались, а из-за военных действий РФ в Украине доверие потребителей компании уменьшилось. Особенно это наблюдается среди жителей Европы».

Согласно данным компании, которая воспринимается как барометр торговли во всем мире, количество загруженных на корабли контейнеров за второй квартал текущего года упало на 7,4 процента, если сравнивать это с 2021 годом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что правительство Украины предложило Ливану приобрести сырье, которое Россия украла у Украинского государства.