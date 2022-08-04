Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что на сегодня в Украине реальный прожиточный минимум значительно больше фактического и составляет около 6500 гривен, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По оценкам ведомства реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше предусмотренного. Жолнович отметила, что одному человеку на аренду, оплату коммунальных услуг и квартплату необходимо около 6000 гривен, если жильцов двое-трое, то с каждой последующей эта сумма уменьшается.

Министр объяснила, что прожиточный минимум нельзя выводить линейно для каждого украинца, нужно учитывать домохозяйства. Однако утвержденный прожиточный минимум совершенно точно ниже реального.

Чиновница отметила, что правительство занимается вопросом наполнения бюджета, чтобы увеличить прожиточный минимум в последний месяц года, что уже забюджетировано.

В то же время Нацбанк предупредил украинцев о существенном снижении зарплат к концу года. В ведомстве объяснили, изменился ли неутешительная тенденция в ближайшем будущем.