В эфире национального марафона эксперт сообщил, что в Украине сократится тепличное производство из-за дефицита газа. По этой причине торговые точки зимой уменьшат количество предложений на летние овощи и фрукты, информирует «НБН».

По словам Куща, в жаркое время года украинцы имеют сезонные фрукты и овощи по относительно дешевой цене. Однако с приходом холодов все изменится, стоимость таких продуктов существенно вырастет. овощи и фрукты подорожают, а значит, перестанут быть доступными широким слоям населения.

Зимой Украине придется перейти на тепличное производство, однако этот процесс усложнит нехватка «голубого топлива». Как отмечает экономист, из-за дефицита газа не смогут работать теплицы.

Ранее экономист Олег Нивьевский заявил, что жители Украины к концу года станут беднее. По его прогнозу, и-за подорожания энергоносителей и зерна вырастет цена на продовольствие, вместе с тем доходы населения будут снижаться.