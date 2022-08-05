Журналисты Bloomberg утверждают, что лидеры «Большой семерки» пообещали оказывать поддержку Украинскому государству, которое борется с российскими захватчиками, однако ситуация в «Группе двадцати» обстоит иначе, информирует «НБН».

Авторы статьи утверждают, что государства G20 менее благосклонны к антироссийским санкциям. По их информации, половина лидеров «Большой двадцатки» выступают против экономической изоляции агрессивной Российской Федерации.

Журналисты опубликовали инфографику, которая демонстрирует, что присоединилась к международным экономическим мерам против государства-оккупанта половина стран «Группы двадцати».

Они отметили, что часть стран G20 не помогают государству-террористу обойти санкции, однако не выступают против экономической изоляции россиян.

Отметим, что в прошлом месяце Америка отменила часть экономический ограничений в отношении России. Ослабление санкций США позволит РФ вести торговлю определенными категориями товаров.