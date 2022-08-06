Как информирует «НБН», в ответе Национального банка Украины на запрос «Экономической правды» говорится, что НБУ поддержал идею введения на территории Украинского государства налога, размер которого достигнет десяти процентов, на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Дословно из обнародованного сообщения:

«С точки зрения Нацбанка, как органа ответственного за стабилизацию национальной валюты Украины, в текущих условиях дополнительные налоги на импорт должны рассматриваться в качестве мер по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из государства, уравновешению платежного баланса, а также сокращению дефицита бюджета».

При этом в регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Минфина Украины. Но при этом в процесс вовлекаются также и специалисты Нацбанка Украины, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании данного налога.

Буквально на днях Ярослав Железняк, являющийся заместителем руководителя налогового комитета Верховной Рады Украины, отметил, что в Министерстве финансов сейча в процессе разработки введение налога в 10 процентов на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

Стоит напомнить, что ранее экономист Александр Кущ сделал заявление относительно дефицита продуктов в Украине, что ожидает страну в ближайшее время.