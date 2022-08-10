На заседании правительства глава Кабмина сообщил о подготовке бюджета на 2023 год. Премьер-министр подчеркнул, что это будет бюджет военной экономики, информирует «НБН» со ссылкой на правительственный портал.

По словам Шмыгаля, в финансовом плане на следующий год остаются в приоритете Вооруженные силы Украины и безопасность. Министр отметил, что также правительство предусматривает сохранение пособий по всем социальным программам. Он подчеркнул, что макроэкономическая стабильность Украины – третий главный приоритет госбюджета.

Также глава Кабмина добавил, что финансовый план Украины на 2023 год предусматривает создание Фонда оперативного восстановления, куда смогут отправлять деньги международные доноры.

Ранее Шмыгаль ответил на вопрос, который волнует многих украинцев, относительно выплат субсидий в период отопительного сезона, а также рассказал, что будет с тарифами.