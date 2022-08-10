Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Согласно обнародованным журналистами данным, кредиторы из других стран положительно отозвались на ходатайство Киева, заморозив на двадцать четыре месяца выплаты по международным облигациям суммарной численностью почти двадцать миллиардов американских долларов.

Помимо того в информации издания говорится, что в результате того, что в настоящее время не наблюдается признаков прекращения огня, который продолжается уже почти шесть месяцев, с 24 февраля 2022 года, владельцы облигаций приняли решение отложить суверенные проценты, а также капитальные платежи по тринадцати украинским суверенным облигациям.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль озвучил три главных приоритета по госбюджету на 2023 год.