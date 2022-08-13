Как пишет «НБН«, об этом сказано в сообщении на Twitter-странице Министерства национальной обороны Турции.

В частности, отмечается, что в соответствии с рамками «зеленого коридора» вышли такие судна: из Черноморска в Искендерун идет FULMAR S под флагом Барбадоса. Оно перевозит 12 тысяч тонн кукурузы. Также под флагом Маршалловых островов вышло судно ТНОЕ из Черноморска в Текирдаг. На нем находиться три тысячи тонн семян подсолнечника.

Кроме того, в ведомстве добавили, что сегодня в нашу страну выйдет еще одно зерно для очередной закупки зерна.

Следует отметить, что накануне из портов Южный и Черноморск в рамках «зернового коридора» отправились два судна в направлении Ирана и Текирдага. В общей сложности они перевозят 64 тысяч тонн продовольствия.

Кроме того, известно, что процесс экспорта украинского зерна осуществляется в соответствии с «зерновыми соглашением», которое ранее заключили ООН, Турция, Украина и РФ. Координационный центр в Стамбуле контролирует работу морского коридора и сохранность операции. Напомним, что Россия ранее заблокировала работу украинских портов.