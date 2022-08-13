Как передает «НБН», об этом идет речь в материале Bloomberg, авторы которого сослались на официального представителя МИД в Будапеште.

Известно, что недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Москву для переговоров по этому вопросу. Начиная со вчерашнего дня, 12 августа, российский «Газпром» увеличил объем поставок газа венгерским потребителям на 2,6 млн кубометров в сутки до конца августа благодаря использованию газопровода «Турецкий поток». Спикер внешнеполитического ведомства Венгрии Тамаш Менцер рассказал, что стороны сейчас договариваются о дополнительных объемах на сентябрь.

Сейчас Будапешт пытается закупить 700 миллионов кубометров дополнительных объемов природного газа помимо объемов, предусмотренных в многолетнем договоре с «Газпромом». Основная цель такого шага – пополнение запасов «голубого топлива» перед началом зимы. Напомним, ранее в Будапеште отказались от введения эмбарго на российскую нефть несмотря на то, что такое решение приняли в ЕС.