Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Отмечается, что первого августа судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса согласно с Соглашением между РФ и Украинским государством, которое было заключено при посредничестве Организации объединенных наций и Анкары.

Изначально груз отправлялся на территорию Ливана. Но так как сроки доставки затянулись, покупатель отказался его принимать. После этого Украина нашла другого покупателя.

В общей сложности на этот морской борт было загружено двадцать шесть тысяч тонн украинского зерна.

Ранее в Министерстве аграрной политики сделали заявление о росте цен на зерно в Украине.