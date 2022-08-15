Представитель Минфина отметил, что инфляция достаточно высока, если сравнивать этот показатель с довоенным, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Однако, если сравнивать с другими государствами, например, с США, европейскими странами, где уровень инфляции приближается к 10%, то наш показатель не такой критический, учитывая, что Украина находится в состоянии войны.

Марченко подчеркнул, что условия в мире сейчас такие, что наша страна все равно бы столкнулась с высоким уровнем инфляции, даже если бы не было боевых действий.

По словам министра, ситуация в мире изменилась из-за разрывов цепочек поставки, повышения цен на топливо и Украина, как и другие государства, вынуждена нормально воспринимать происходящее.

Также чиновник подчеркнул, что для нас инфляционные риски не должны быть на первом месте, если речь идет о поддержке ВСУ, которым министерство не может перестать начислять выплаты. Марченко добавил, что если мы хотим победить, то нужно принять то, что у нас есть и будут определенные проблемы с экономикой.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство начало работать над госбюджетом на следующий год. По его словам, у этого финансового плана есть три приоритета.