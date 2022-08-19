Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, на официальном сайте парламента Украинского государства отмечается, что подписанный гарантом Конституции Украины документ запрещает изменять в большую сторону тарифы на тепло и горячую воду для граждан нашего государства.

Законодательство говорит, что на протяжении времени, когда в стране действует военное положение, а также еще шесть месяцев после его окончания на территории нашей страны вводится запрет на повышение тарифов на тепловую энергию, а также услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой для всех категорий потребителей.

Исходя из вышесказанного следует, что цена на тепло, а также горячую воду для украинцев изменяться не будут.

Помимо того, данный документ предоставляет гарантии для хозяйствующих субъектов в области снабжения теплом. В том числе, предусматривается компенсация разницы в тарифах.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что в Кабмине зафиксировали цены на электроенергию.