Как пишет «НБН», в пресс-службе Белого дома отметили, что американский лидер Джо Байден поставил собственную подпись под документом, который предоставляет возможность выделить Украине очередной пакет военной помощи. Ее размер достигает $755 млн.

Известно, что был также обнародован и меморандум, которым президент США предоставил право госсекретарю Штатов Энтони Блинкену выделить до 775 миллионов американских долларов на предмены оборонного назначения. Кроме того, эти деньги будут частично потрачены на услуги Министерства обороны. Кроме того, эти средства пойдут на военное образование, а также подготовку военнослужащих из Украины.

Напомним, ранее была обнародована информация относительно того, что у команды Джо Байдена якобы осталось около шести миллиардов долларов на предоставление военной помощи Украине.