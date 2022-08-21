Как информирует «НБН», об этом говорится в материалах украинских СМИ со ссылкой на Министерство обороны Турции в социальной сети «Твиттер».

В сообщении отмечается:

«Из порта «Черноморск» в рамках отгрузки зерна вышли четыре корабля, еще два из порта «Одесса», и один – из «Южного».

В ведомстве также добавили, что на протяжении сегодняшнего дня также будет досмотрено одно судно из Украинского государства, а также пять судов, которые пойдут в Украину.

Ранее в Министерстве аграрной политики Украины сообщили, что вскоре может подняться цена на зерновые в нашей стране, что связано с разблокировкой портов для вывоза продукции.