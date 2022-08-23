В своем Telegram-канале премьер-министр сообщил, что общие расходы государственного бюджета нашей страны с 24 февраля составили почти 1 триллион гривен, из которого на сектор обороны и безопасности было потрачено 420 миллиардов гривен, информирует «НБН».

Шмыгаль добавил, что более 40% всего, что тратила Украина, ушли на потребности вооруженных сил, в частности 288 миллиардов гривен – на зарплаты нашим защитникам, а 135 миллиардов гривен потратили на закупку боеприпасов, продукции оборонного назначения, приобретение техники и ее ремонт.

Ранее глава украинского правительства сообщил о работе над государственным бюджетом на следующий год. По словам Шмыгаля, это будет финансовый план военной экономики, в котором будет три приоритета.