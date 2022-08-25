Как информирует «НБН» со ссылкой на постановление правительства Украинского государства от двадцать третьего августа текущего года №942, группу будет возглавлять уполномоченный Кабинетом министров Украины по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Известно также, что в группу вошли представители Министерства финансов Украины, Национального банка нашей страны, Министерства энергетики, а также «Нафтогаза», Министерства юстиции и других ведомств.

Перед группой было поставлено задание – «наработать главные параметры будущей совместной с Международным валютным фондом программы сотрудничества».

Также известно, что кроме определения главных параметров программы, группа также пропишет «обязательства украинской стороны».

В соответствии с решением, руководитель рабочей группы может принять решение относительно проведения заседания в режиме реального времени, используя для этого современные технические средства, в том числе и Интернет.

Ранее в МВФ рассказали о последствиях для мира от войны, которую Россия начала в Украине.