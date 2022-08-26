Такой прогноз озвучил для Gazeta.ua экономист Илья Несходовский, сообщает «НБН».

До конца года держать средства он советует в банках — на депозитах в гривне.

Некоторые банки сейчас предлагают 18 процентов. Это конечно ниже, чем уровень инфляции. Поэтому если есть возможность купить какие-то товары, которые будут необходимы и станут дороже, то стоит это сделать. Есть предложения по выдаче средств на собственное дело. Можно попробовать этот вариант, который может дать доход

— говорит Несходовский.

По его словам, ситуация с гривной будет зависеть от того, какова будет ситуация с помощью от западных партнеров.

И насколько хорошо мы будем реализовывать нашу продукцию за рубежом. Прогноз такой, что больших потрясений относительно цены гривни по отношению к доллару не будет

— прогнозирует эксперт.

В связи с этим он также советует покупать валюту и открывать трехмесячный депозит с небольшим процентом.

Но за разницу между тем курсом, который есть сейчас и каким будет, можно получить достаточный уровень прибыльности. Это лучшее предложение, которым стоит сейчас воспользоваться

— отмечает экономист.

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