Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения ведомства:

«Сейчас продолжается работа по отгрузке зерновых в портах Украины. Если взять ситуацию на сегодняшнее утро, то из портов Украины вышли еще шесть судов с зерном».

Насколько известно, процесс экспорта зерна из Украины осуществляется соглано подписанному «зерновому соглашению», которое было заключено между Турцией, Украиной, ООН и Россией. Контроль за работой морского коридора, а также сохранностью операции был возложен на координационный центр в Стамбуле.

Напомним, ранее в средине августа мы уже писали о прибытии в сирийский Тартус первого судна с зерном из Украины.