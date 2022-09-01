Литвин отмечает, что ситуация с ценами может меняться очень быстро. В первый месяц осени возможно стабилизируются и даже снизятся цены на продовольствие, при условии, что курс гривны будет постоянным и не будет скачков стоимости энергоресурсов, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Как прогнозирует эксперт, может уменьшиться цена на овощи, которые можно длительно хранить. Производители либо реализуют их сразу с поля по низким ценам, либо отправят продукцию в склады на длительное хранение, чтобы реализовать ее по более выгодной стоимости зимой и весной.

Специалист отметила, что сейчас аграрии занимаются жатвой и вскоре приступят к посеву озимых культур, на что уходит множество дизельного топлива, что в будущем может отразиться на ценах на продовольствие.

Напомним, что министр финансов Сергей Марченко высказался об уровне инфляции, объяснив, почему он не является критическим для Украины.