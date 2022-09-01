Как информирует «НБН», клиенты публикуют свои жалобы о прекращении работы терминалов, карт и онлайн-банкинга на официальной странице финансового учреждения в социальной сети Facebook.

В частности, клиенты пишут следующие жалобы:

«Невозможно даже деньги снять в банкомате», «Ощад24 уже все?», «Мало того, что само приложение отказывается работать, так еще и платежки не проходят с карт, ошибку постоянно выбивает», «Просто ноль информации, а неудобств просто море», «Будьте добры, сделайте хоть что-то с этим!».

В свою очередь сотрудники «Ощадбанка» не заставили ждать недовольных клиентов с ответом. Один из них написал:

«Данный вопрос уже решается. Мы приносим перед вами свои извинения за неудобства».

Немного позже от работников финучреждения появилось еще одно сообщение о том, что «уже все сервисы, кроме приложений, работают нормально».

В свою очередь Ярослава Титова, являющаяся начальников управления банка по связям со СМИ и общественностью, отметила, что банк попросту проводил плановые технические работы.

Ранее мы писали о проблеме в работе ПриватБанка.