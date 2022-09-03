Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Газпрома» в Telegram, в России заявили, что на такие меры компания пошла якобы из-за того, что была обнаружена неисправность в единственной компрессорной станции «Портовая», которая продолжает работать.

Кроме того, в «Газпроме» добавили, что во время выполнения работ по регламенту на агрегате перекачки газа Trent 60 компрессорной станции «Портовая» была обнаружена утечка масла с примесью герметика. Она была на разъемах клемных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного.

Кроме того, масло якобы обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клемном шкафу системы автоматического управления агрегата.

Согласно данным «Газпрома», масло якобы было обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеменном шкафу системы автоматического управления агрегата. Российский газовый монополист утверждает, что акты обнаружения утечек масла были подписаны представителями компании Siemens, которые осуществляют помощь в плане технического обслуживания.

В российской компании добавили:

«К устранению замечаний по работе оборудования транспорт газа к газопроводу «СП-2» в полной мере остановлен».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что страны G7 приняли решение повлиять на цены на российскую нефть.