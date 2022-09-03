Как передает «НБН», об этом сказано в тексте разъяснения, предоставленного пресс-службой Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что, если пенсионер решил выехать за границу на постоянное место жительства, назначенная ему в Украине может быть выплачена за шестимесячный срок до отъезда согласно заявлению со следующего месяца после того, как пенсионера снимут с учета по месту его постоянного проживания.

В то же время отмечается, что, если пенсионер находится за границей, ему положена пенсия в случае подписания соответствующих международных договоров Украины.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что сейчас на временно оккупированных территориях находятся примерно три миллиона пенсионеров. Выплаты Пенсионного фонда Украины приостанавливаются при условии отсутствия контакта с получателем в течение шести месяцев. В то же время, если начисление пенсии приостановили, а человек спустя некоторое время появился и написал заявление, он получит доначисление пенсии за весь период.