На Восточном экономическом форуме в среду, 7 сентября, глава Кремля назвал «чушью и бредом» идею Еврокомиссии ограничить цены на газ из Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Путин убежден, что в таком случае Европейский союз уже не будет «премиальным рынком», при этом умолчав о том, что у РФ нет технической возможности поставлять «голубое топливо» на другой рынок, например, в Азию.

По мнению лидера россиян, план Евросоюза урезать цены на российский газ якобы приведет к их дальнейшему росту.

Во время выступления Путин также пригрозил европейским странам, что РФ полностью прекратит поставки энергетических ресурсов, если Брюссель примет решение о лимите цен на российское «голубое топливо».