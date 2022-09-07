Глава украинского правительства сообщил, что по состоянию на сентябрь прямой ущерб от полномасштабного вторжения российских войск составил 326 миллиардов долларов, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По словам премьер-министра, из этой суммы нашей стране нужно 105 миллиардов долларов на восстановления различных разрушенных в результате вооруженной российской агрессии объектов.

Шмыгаль подчеркнул, что на скорейшее восстановление необходимо 17 миллиардов долларов, из которых 3,4 миллиардов наша страна получит в этом году, а остальную сумму уже в следующем.

Ранее глава украинского правительства рассказал, сколько денег потратила наша страна из государственного бюджета на оборонную сферу после начала большой войны с Россией.