Журналисты американского издания Bloomberg пообщались с руководителями энергокомпаний в Европе, которые озвучили неутешительные прогнозы, информирует «НБН».

Главы энергокомпаний утверждают, что газовый шантаж страны-агрессора приведет к скорому истощению запасов «голубого топлива» в ближайшие месяцы.

Такая ситуация затруднит процесс подготовки к отопительным сезонам в Европе по меньшей мере до 2025 года, поскольку невозможно компенсировать поставки российского газа за счет покупки «голубого топлива» в других источниках. Уже следующим летом в Европейском союзе не смогут заполнить хранилища так, как в этом году.

Отметим, что в ЕС сообщили о намерении урезать цены на газ из России, что вызвало возмущение у президента-агрессора Владимира Путина. Кремлевский диктатор назвал идею Еврокомиссии «чушью и бредом».