Как сообщает «НБН», об этом сказано в материале издания The Wall Street Journal.

Источники СМИ, ознакомленные с такой инициативой, отмечают, что главная цель такого предложения – убедить британские власти отменить введенные в отношении его санкции. В свою очередь американские чиновники, приближенные к газете, пояснили, что идея Фридмана – это одно из предложений, которые представители бизнеса, предприятий и банков, попавших под санкции, тайно обращаются к руководствам стран Запада, предоставляющим финансирование послевоенного восстановления Украины после вторжения РФ.

В то же время сам Фридман опровергает версию о том, что он предложил «услугу за услугу», отмечается в статье американского издания. В свою очередь британский МИД отметил, что не содействуют уклонению олигарха от введенных в отношении него санкций.

Глава наблюдательного совета «Альфа-банка» Роман Шпек ранее предложил украинским высокопоставленным чиновникам позволить Фридману перечислить в банк 1 миллиард долларов. Эти средства планируется потратить на финансирование объектов инфраструктуры, здравоохранения, а также энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее турецкий лидер Эрдоган возложил ответственность за кризис в сфере энергетики во всем мире на Европу.