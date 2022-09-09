Глава Минюста утверждает, что Украина хочет получить репарации за все убытки, которые несет наше государство из-за вооруженной агрессии России. По словам Малюски, страна-оккупант обязана выплатить нам 300 миллиардов долларов, информирует «НБН» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Министр отметил, что ущерб, который нанесли путинские войска Украине, выше, чем сумма репараций, однако Киев говорит именно о 300 миллиардах долларов, поскольку это размер активов банка России в странах «Большой семерки».

Сейчас эти средства заморожены из-за санкционных мер, поэтому украинское руководство может потребовать к ним доступ, а также к зарубежным активам государственных предприятий страны-агрессора и конфискованному имуществу олигархов РФ.

Отметим, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль озвучил сумму прямого ущерба нашей стране из-за полномасштабного вторжения армии России.