Как передает «НБН», об этом парламентарий сообщил в эфире телемарафона.

«Мы констатируем существенное падение цен на нефть на мировых рынках. Поэтому, принимая во внимание это удешевление, мы предполагаем, что в Украине цены на бензин также должны снижаться», — рассказал Гетманцев.

Более того, он добавил, что действующий в нашей стране налог, который частично планируется вернуть с мирных времен, не будет влиять на окончательную стоимость бензина.

«Совершенно точно, что цена не будет расти, и, может быть, она даже снизится, принимая во внимание мировую тенденцию с ценами на «черное золото», — добавил председатель комитета Верховной Рады.

Следует напомнить, что парламентарии в марте текущего года отменили налоговый акциз на горючее, а также снизили до 7% с прежних 20-ти налог на добавленную стоимость. Благодаря этому бизнес и население получили возможность в крайне непростое время покупать бензин по доступным ценам.

Также 14 августа правительство внесло на рассмотрение Рады проект закона об отмене льготного налогообложения на топливо.