Как сообщает «НБН», такую информацию предоставили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что уже два месяца подряд инфляция продолжает оставаться ниже прогнозированных тенденций главного банка Украины относительно инфляционного отчета за июль.

«Ожидаемо наблюдался рост потребительской инфляции, однако она в течение двух месяцев подряд оставалась немного ниже, чем траектория основного прогноза, который был опубликован в Инфляционном отчете за июль текущего года. В первую очередь, на это повлияло быстрое снижение стоимости топлива. Но это отклонение оказалось ниже, чем в июле», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в августе темпы роста цен на товары непродовольственной группы в годовом выражении выросли на 16,7%.

«Причиной подобной динамики стала июльская корректировка официального курса гривны и ограниченные поставки новых партий товаров, огромными логистическими издержками для бизнеса и более пессимистическими ожиданиями относительно девальвации. Сильнее всего подорожали бытовые товары, автомобили, электроника, лекарства, товары для ремонта жилья», — добавили в Нацбанке.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пенсионеры Украины могут получить пенсию за шесть месяцев.