Как передает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», об этом, давая оценку проекту госбюджета на 2023-й год, заявил профессор Национальной академии государственного управления при президенте Украины Геннадий Рябцев.

В частности, эксперт ответил на вопрос, можно ли удержать курс американской валюты в пределах 50 гривен.

«С моей точки зрения, для украинской валюты это даже комплимент. Уровень инфляции и девальвации будет гораздо серьезнее, чем в довоенный период. Самое главное, чтобы инфляция не сильно повлияла на товары первой необходимости. Так как топливо и продукты уже дорожают», — сказал Рябцев.

Кроме того, специалист считает, что в 2023-м году без помощи партнеров Украине никак не обойтись, так как даже решение Кабмина о сокращении расходов, как это предусмотрено в бюджете на 2023-й год, не достаточно для того, чтобы его полностью свести.

Напомним, что вчера, 13 сентября, украинское правительство поддержало проект госбюджета Украины на 2023-й год. Министерство экономики в своем макроэкономическом прогнозе предусмотрело, что в следующем году один доллар будет стоить 30 гривен, а уровень индекса потребительских цен составит 30,6%.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали причину роста инфляции в Украине.