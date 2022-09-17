Как информирует «НБН», по ее итогам в Телеграм президент Украины сообщил, что поблагодарил американскую компанию за ее «правильное решение» уйти с российского рынка.

Согласно словам украинского лидера, принятое компанией «Найк» решение является примером того, как бизнес может играть значительную роль в защите свободы и человечности.

Кроме того, Владимир Александрович подчеркнул, что если какое-либо государство в нашем мире выбирает путь террора, то в таком случае обязанность каждой уважающей себя компании – дистанцироваться от такой страны.

Ранее уже сообщалось, что компания-производитель спортивной одежды Nike (США) решила уйти из рынка России. И в настоящее время в этом регионе не работает ни официальный сайт компании, ни ее мобильное приложение.