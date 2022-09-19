Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 60 центов, или 0,7%, до 91,95 долларов за баррель в 03:30 GMT после того, как в пятницу они поднялись на 0,5%.

Нефть WTI стоила 85,50 долларов за баррель, что на 39 центов или на 0,5% дороже.

Причины изменения цен

Цены на нефть, упавшие на прошлой неделе более чем на 1% из-за опасений, что очередное повышение процентной ставки ФРС США может замедлить мировой рост, были поддержаны ослаблением доллара. Более слабый доллар США делает деноминированные в долларах товары менее дорогими для владельцев других валют.

Над рынком все еще висит начало европейских санкций в отношении российской нефти. Поскольку поставки будут прерваны в начале декабря, рынок вряд ли увидит быстрый ответ от американских производителей

— заявили аналитики ANZ в понедельник.

По словам аналитиков, дополнительные сбои в снабжении остаются риском, хотя ослабление ограничений по COVID-19 в Китае также может вызвать определенный оптимизм.

Также ранее мы писали о том, что страны «Большой семерки» намерены ограничить цены на нефть РФ