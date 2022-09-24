Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Агентство ознакомилось с трехлетним финансовым планом, согласно которому расходы на оборону теперь превысят первоначальные бюджетные планы в следующем году более чем на 43%. Категория расходов на национальную безопасность и правоохранительные органы вырастет более чем на 40%.

Поскольку приоритеты смещаются в пользу военных, то они удаляются от таких отраслей финансирования, как охрана окружающей среды.

Расходы на «национальную оборону» составляют около 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), или 3,3% ВВП. Что по части расходов стоит на втором месте после социальных программ правительства.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивает, что на «национальную оборону» в российском бюджете приходится примерно три четверти общих военных расходов и учитывает финансирование как на операционные расходы, так и на закупку оружия.

Выделение средств на образование и культуру на 2023 год едва увеличиваются, говорится в документе. Расходы на охрану окружающей среды будут примерно на четверть меньше запланированных ранее 0,2% ВВП.

Первоначальный план предусматривал сокращение расходов на оборону в следующем году до 2,4% от экономического производства с примерно 3,2% в 2022 году и 2,6% годом ранее.

«Это изменение отражает большую приверженность войне», – пишут журналисты.

В бюджетном плане стоимость призыва в 2023 году заложена в размере почти 16 млрд рублей, а в 2024-2025 годах – 16,5 млрд рублей ежегодно. Большинство других деталей военных расходов остаются засекреченными и обнародуются только общие цифры.

По данным SIPRI, отслеживающим мировую оружейную промышленность, в прошлом году Россия входила в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону в мире. По оценкам аналитических центров, в 2021 году Кремль увеличил расходы на военные расходы на 2,9% до 65,9 миллиарда долларов, что стало третьим годом подряд после падения в 2016-2019 годах.

Среди других изменений в бюджете можно выделить направление больше средств на «патриотическое воспитание» – программу, которая включает исторические экспонаты, а также увеличение расходов на оснащение школ государственной символикой.

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