Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Nikkei.

В сообщении также отмечается, что из-за начавшихся перебоев в поставках работа компании весьма усложнена.

В материале говорится, что компания Mazda осуществляет производство автомобилей на совместном с компанией из России предприятии Sollers, что в Восточном Владивостоке. Само производство осуществляется по методу «нокдауна», когда детали отправляются на местный сборник.

На протяжении 2021 года, как заявили исследователи MarkLines, вместе с долей Sollers на заводе производство достигло приблизительно двадцати девяти тысяч единиц.

Дословно из обнародованного изданием сообщения:

«Производство уже приостановили. Сейчас Mazda рассматривает полный выход. Одновременно с этим пока что нет никакого решения относительно прекращения продаж или же обслуживания».

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