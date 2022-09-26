Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор, за полгода убийств украинцев, обогатилась на 158 миллиардов долларов, благодаря продаже энергоресурсов, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Глава Минэнергетики отметил, что при этом военный бюджет Российской Федерации за прошлый год составил 66 миллиардов долларов. По его словам, на деньги с продажи газа и нефти страна-оккупант производит вооружение и боеприпасы, которые применяет против Украины.

Галущенко добавил, что по этой причине важно победить врага и на экономическом фронте, о чем нужно все время говорить с европейскими лидерами, страны которых, покупая энергоресурсы у РФ, спонсируют войну против Украины.

Напомним, что информационное агентство Bloomberg рассказало о финансовом плане Кремля на три года и сообщили, сколько стоит война в Украине для РФ.