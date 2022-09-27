В эфире национального телемарафона первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак сообщила, что Пенсионный фонд Украины продолжает начислять пенсии, в том числе гражданам, которые находятся в захваченных и деоккупированных регионах, информирует «НБН».

При этом замминистра подчеркнула, что все же есть ситуации, когда ПФУ перестает выплачивать регулярную денежную помощь. Марчак объяснила, что ведомство не может видеть всех пенсионеров, кроме того, люди на оккупированных территориях могут погибнуть и об этом не будет известно.

По этой причине, если шесть месяцев у граждан нет движения по карточным счетам, ПФУ может остановить денежные выплаты. Однако пенсионерам возобновят начисления, если они свяжутся с ведомством и подтвердят свою личность.

Ранее в Пенсионной службе Украины озвучили условия для получения гражданами пенсий за полгода.