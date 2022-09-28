Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, такое решение в США было принято на основе проведенных Россией на оккупированных территориях Украины псевдореферендумов.

В материале издания говорится, что уже в ближайшее время в США объявят об очередном пакете военной помощи.

Дословно из обнародованного сообщения:

«По всем ожиданиям, для этого используют средства из Инициативы содействия безопасности Украины, которые были выделены Конгрессом, чтобы предоставить возможность администрации Белого дома приобретать оружие у промышленников, а не передавать его Киеву из запасов американской армии».

Известно, что очередной пакет военной помощи Украине будет включать в себя реактивные системы «Хаймарс», соответственные им боеприпасы. Кроме того, Украине будут переданы разные типы систем противодействия БПЛА, а также системы РЭБ. В пакет военной поддержки ВСУ также входят запасные части, техническая поддержка и обучение.

Помимо прочего известно, что США уже готовят новый санкционный пакет против России, если Кремль заявит об аннексии захваченных украинских территорий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, когда Украина сможет получить системы NASAMS.