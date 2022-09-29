Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 41 цент, или 0,5%, до 88,91 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть в США упали на 35 центов, или 0,4%, до 81,80 доллара.

В четверг индекс доллара снова повысился, снизив склонность инвесторов к риску, и разжег опасения глобальной рецессии.

Банк Англии заявил, что намерен выкупить столько долгосрочных государственных облигаций, сколько потребуется в период со среды до 14 октября для стабилизации своей валюты после того, как бюджетные планы британского правительства, объявленные на прошлой неделе, повлекли за собой падение фунта стерлингов.

Во вторник Goldman Sachs снизил свой прогноз цен на нефть на 2023 год, ссылаясь на ожидания слабого спроса и укрепления доллара США.

В Китае, крупнейшем импортере сырой нефти в мире, путешествия во время недельных национальных праздников достигнут самого низкого уровня за многие годы, поскольку в Пекине постоянные правила нулевого распространения COVID-19 заставляют людей оставаться дома, а экономические проблемы уменьшают расходы.

Экономисты Citi снизили прогноз роста ВВП Китая с 5% в годовом исчислении до 4,6% в четвертом квартале 2022 года.

Суровые меры по предотвращению COVID-19 и слабый сектор недвижимости продолжают омрачать перспективы роста

— пишут аналитики Citi в своей записке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что страны «Большой семерки» намерены ограничить цены на нефть РФ