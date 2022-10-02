Как информирует «НБН», об этом говорится в материале, обнародованном изданием Bloomberg.

Так, издание пишет, что Соединенные Штаты Америки выразили готовность поддерживать финансово Украинское государство, а также Белый дом подталкивает своих союзников из Европы к предоставлению Киеву таких же самых сумм.

В сообщении издания говорится:

«Штаты готовы поддерживать финансовую систему Украинского государства. США могут выделять ежемесячно Украине сумму в размере 1,5 миллиарда долларов ежемесячно до того момента, пока не прекратится война в Украине. Ранее администрация президента Соединенных Штатов Америки провела целый ряд переговоров по данному вопросу. В том числе, на протяжении последних дней об этом говорилось с представителями Европейского Союза. Белый дом призвал ЕС сделать больше, чтобы поддержать Киев».

Кроме того, источник авторитетного издания рассказал, что союзники обсуждают более регулярный механизм, который мог бы помочь удержать украинскую экономическую сферу на плаву, так как война затягивается.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал, готова ли Украина к самой сложной за свою историю зиме.