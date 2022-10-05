Как информирует «НБН», об этом в эфире «Сніданок з 1+1» рассказала глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Дословно из ее заявления:

«В настоящее время в действии находятся уже 267 тысяч заявок. У нас разрушены более девятнадцати миллионов метров квадратных жилья. Это столько, сколько мы строили целых два года. Но пришла Россия и уничтожила все это».

Согласно ее словам, в ВРУ в настоящее время рассматривается проект бюджета на 2023 год. В нем будут предусмотрены финансы и механизмы, при помощи которых люди смогут воспользоваться компенсацией, не ожидая репарации от России.

Шуляк также подытожила:

«Сейчас жилье делится на разрушенное, которое не подлежит восстановлению, и которое можно еще отремонтировать. За разрушенное жилье люди смогут получить компенсацию в виде целевых средств, чтобы приобрести новое жилье. И не важно, в каком именно месте был разрушен дом или квартира. Человек, при приобретении себе нового жилья, может самостоятельно выбрать любого рода населенный пункт в Украине, где он захочет жить. Такая категория украинцев будет максимально свободной в плане выбора жилья».

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