Как информирует «НБН» со ссылкой на Le Figaro, каждый месяц французские семьи, которые приняли у себя вынужденных бежать от войны украинцев, будут получать 150 евро за одного принятого беженца из Украины.

Согласно программе, такие материальные выплаты смогут получить от 5 до 12 тысяч семей. Также известно, что выплаты будут получать за беженцев, которые прожили не менее 90 дней подряд с 1 апреля по 22 декабря текущего года.

В свою очередь министр городов и жилищного строительства Франции Оливье Кляйн заявил:

«Такие финансовые действия со стороны власти дадут возможность поддержать проявление спонтанной щедрости, которое все мы наблюдаем с начала военных действий в Украине, основного звена в управлении кризисом и приеме перемещенных украинцев».

Такого рода выплаты будут назначаться тем, кто примет людей из Украины вне зависимости от их национальности. Домохозяйства, которые согласовали прием беженцев с государством, будут иметь право на финансовую поддержку.

Сами выплаты, как подчеркнул глава французского правительства, начнут выплачивать с конца ноября 2022.

Ранее стало известно о том, будут ли повышены пенсии в Украине.