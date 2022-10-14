Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении компании.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сегодня компания Danone объявляет о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based на территории Российской Федерации. Компания считает, что это является лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, партнеров, а также потребителей».

Стоит отметить, что компания Danone являлась лидером по производству молокопродуктов в России целых тридцать лет. В компании оценили ущерб от передачи бизнеса в один миллиард евро.

Ранее стало известно о том, что из России уходит компания MAERSK.