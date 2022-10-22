Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрэнерго».

Итак, сообщается, что двадцать второго октября утром в очередной раз критически увеличилось потребление электрической энергии в столице Украины Киеве, а также таких областях, как Житомирская, Черкасская, Черниговская и Киевская.

Как следствие в Диспетчерском центре «Укрэнерго» вынуждено отдали команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Объем ограничения в настоящее время значительно меньше, нежели та, которая действовала вчера, двадцать первого октября.

Это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети, избежав при этом повторных аварий, что может произойти из-за повреждения электросетей террористическими ракетными ударами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что силы ПВО сбили 10 БПЛА Shahed-136 в небе над Николаевской областью за минувшую ночь.