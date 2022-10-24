В своем Facebook-аккаунте глава украинского правительства заявил, что, несмотря на обстрелы, в большинстве городов нашей страны начали подключать тепло, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, в украинских хранилищах на сегодня есть около 14,2 миллиарда «голубого топлива». Премьер-министр заверил, что такого количества газа абсолютно достаточно для того, чтобы наша страна стабильно прошла эту зиму.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что эта зима может стать самой тяжелой за последние года из-за вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Он объяснил, с какими вызовами в период холодов могут столкнуться граждане.