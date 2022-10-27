В эфире «Суспільне Новини» сотрудник Министерства аграрной политики Сергей Гвоздь рассказал, чего ожидать от цен на овощи в конце осени, информирует «НБН».

По словам чиновника, в октябре снизилась цена на картофель, яблоки, свеклу и капусту. В частности, картофель еще подешевеет: сейчас потребитель платит за килограмм овощей 9-12 гривен, а в ближайшем будущем цена составит 7-9 гривен.

Возможно в ноябре снизится стоимость огурцов и помидоров. Сейчас украинцы в разных торговых точках отдают за килограмм этих овощей от 70 до 95 гривен.

Напомним, что эксперт прокомментировала существенное подорожание куриных яиц этой осенью и объяснила, какие факторы могут повлиять на снижение цен на продукт.