Эксперт объяснил, что длительное отключение электроэнергии – сложный период для бизнеса, поскольку использование дизель-генераторов – дорогое удовольствие, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Кушнирука, супермаркеты и магазины столкнутся с тем, что покупатели не смогут оплачивать товары онлайн. Некоторым предприятиям придется закрыться из-за длительного отсутствия электричества.

Сеть продовольственных супермаркетов «Сільпо» из 300 своих магазинов обеспечила 50 генераторами и заказала дополнительные. Компания «АТБ» приобрела 18 передвижных генераторов, которые будут курсировать между торговыми точками, а также заказала еще 721 дизель-генераторную станцию.

Готовятся к блэкауту и в интернет-магазине Rozetka. Совладелец маркетплейса Владислав Чечоткин сообщил, что более ста магазинов оснащены генераторами и Starlink.

Несмотря на такие меры, украинцы все же должны быть готовыми к тому, что в период длительного отключения света не будут функционировать все торговые точки, а в работающих супермаркетах увеличатся очереди на кассах.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заверил, что блэкаут в стране – не конец света и высказался о разных сценариях отключения электроэнергии.