Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что сумма денежных средств, которые потребуются на восстановление Украины после войны, по состоянию на сегодняшний день уже больше 350 миллиардов долларов США.

Согласно его словам, ожидаемые затраты на восстановление Украинского государства «немного возрастут», если сравнивать их с примерно 350 миллиардами, как оценивалось ранее в этом году. Ведь Россия нацелена продолжать уничтожать электросеть и иную инфраструктуру Украины.

В это же время Малпасс подчеркнул, что он не обнаружил никакой «донорской усталости» в международном сообществе, несмотря на большие затраты на военные действия.

В это же время он выразил невероятное разочарование в отношении страны-агрессора Российской Федерации из-за того, что Путин продолжает преступную агрессию против Украины.

Дословно из заявления директора Всемирного банка:

«Это является изнурительной войной. Она невероятно разочаровывает».

Напоследок он добавил, что официальные лица Российской Федерации были изгоями (после начала войны в Украине, — ред), когда приезжали на международные встречи.

Напомним, ранее в сентябре стало известно о том, что ВБ перечислил Украине 1,5 миллиарда долларов США.